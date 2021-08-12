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Серийный насильник осужден в Алматы

12 Августа 2021 10:12
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Серийный насильник осужден в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Серийного насильника осудили в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Извращенец, орудовавший в роще Баума приговорён к длительным годам лишения свободы. Об этом на сообщил заместитель начальника полиции Алматы Рустам Абдрахманов.

«Гражданин Айдарханов, 1991 года рождения, осужден по статье 121 ч.2 п.4 УК РК «Насильственные действия сексуального характера, совершённые неоднократно».

В ходе расследования выяснилось, что Айдарханов подкарауливал женщин в безлюдных участках рощи и, угрожая ножом, совершал насильственные действия сексуального характера. Нами было доказано 4 факта подобных преступлений»,- сообщил он.

Расследованием занимались следователи управления полиции Турксибского района.

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#Алматы   #Суды   #МВД РК  
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Автор:

Гульзат Сахова

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