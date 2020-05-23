-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 23:00
-
-
-
Серийный мошенник задержан в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Мужчина, подозреваемый в нескольких фактах мошенничества, задержан полицией, сообщает Polisia.kz.
16 января в Юго-Восточный отдел полиции УП города Караганды обратилась 23-летняя жительница города, которая стала жертвой мошенника. Неизвестный обманным путем в интернете оформил кредит на ее имя.
Ущерб составил 100 тысяч тенге.
Через некоторое время в полицию поступило шесть аналогичных заявлений. Стражи порядка предположили, что действовал один и тот же злоумышленник.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции УП города Караганды в Алматы установили подозреваемого – 27-летнего жителя Актюбинска.
Уголовное дело возбуждено по ст. 190 ч.2 УК РК «Мошенничество». Суд избрал для него меру пресечения «содержание под стражей».
Устанавливается причастность злоумышленника к другим преступлениям.
- Бакытжан Сагинтаев ознакомился с ходом строительства домов и школ в Алматы
- Алматинцы жалуются на нашествие жуков
- 1700 нуждающихся семей получили продукты в Алматы
- Работодателей обязали выплатить своим сотрудникам 42 500 тенге в случае простоя
- Жителей Наурызбайского района Алматы обеспечат чистой питьевой водой
- На миллионы тенге оштрафовали бизнесменов за несоблюдение санитарных требований в Алматы
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана