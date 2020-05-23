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Серийный мошенник задержан в Алматы

23 Мая 2020 06:32
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Серийный мошенник задержан в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Мужчина, подозреваемый в нескольких фактах мошенничества, задержан полицией, сообщает Polisia.kz.

16 января в Юго-Восточный отдел полиции УП города Караганды обратилась 23-летняя жительница города, которая стала жертвой мошенника. Неизвестный обманным путем в интернете оформил кредит на ее имя.

Ущерб составил 100 тысяч тенге.

Через некоторое время в полицию поступило шесть аналогичных заявлений. Стражи порядка предположили, что действовал один и тот же злоумышленник.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции УП города Караганды в Алматы установили подозреваемого – 27-летнего жителя Актюбинска.

Уголовное дело возбуждено по ст. 190 ч.2 УК РК «Мошенничество». Суд избрал для него меру пресечения «содержание под стражей».

Устанавливается причастность злоумышленника к другим преступлениям.


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Ключевые слова: Алматы,
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