Серийный автоугонщик похищал Honda с кыргызским учетом в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы 29-летний серийный автоугонщик похищал Honda с кыргызским учетом, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

По информации департамента полиции города Алматы, задержанный специализировался на угоне машин Honda Odyssey и исключительно тех, что имели регистрацию в Кыргызстане.

Операцию по задержанию подозреваемого провели сотрудники криминальной полиции и отдела полиции при УП Алатауского района.

«При проведении оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан по месту проживания - в Карасайском районе Алматинской области. Установлено, что ранее судимый за грабеж и кражу 29-летний гражданин К. в ночное время, с помощью специального оборудования для вскрытия замка и запуска двигателя, похищал автомобили Honda Odyssey», - сообщил начальник Управления криминальной полиции ДП города Алматы Куатбек Науатов.

Руководитель отдела полиции при УП Алатауского района Кумарбек Кеншинбаев отметил, что угнанные машины фигурант продавал.

Подозреваемый не успел избавиться от автомобиля, что угнал последним, машина была изъята. Уголовное дело расследуется по ст.188 ч.3 УК РК. На период расследования сам угонщик водворен в ИВС.