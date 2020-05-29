Серийных воров задержали в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудники столичной полиции задержали подозреваемых в совершении серии квартирных краж на территории города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Полицией задержана группа воров из трех человек. Установлено, что подозреваемые путем отжатия пластикового окна совершали кражи из домов на территории частного сектора столицы и Акмолинской области. Похищенное имущество, в основном золотые изделия, сдавали в ломбарды Нур-Султана и Караганды.

Мужчины в возрасте от 30 до 31 года задержаны в ходе оперативно-розыскных мероприятий в одной из гостиниц столицы. Там же была обнаружена часть похищенных ювелирных изделий. В настоящее время задержанные дали признательные показания в совершении более 10 краж. Все трое ранее были неоднократно судимы за аналогичное преступление. Вещественные доказательства изъяты. Начато досудебное расследование по статье 188 части 3 УК РК. Задержанные водворены в изолятор временного содержания.

Граждан, пострадавших от противоправных действий данных лиц, просим обратиться в Департамент полиции города Нур-Султан по адресу: Бейбітшілік,19 или позвонить по телефонам: 8 (7172) 71-60-69, 71-61-48, либо «102».