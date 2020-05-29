+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 28 °С
Алматы: 25 °С
USD 412.55 EUR 454.18
RUB 5.81 CNY 57.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Серийных воров задержали в Нур-Султане

29 Мая 2020 18:13
Поделиться:
Серийных воров задержали в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудники столичной полиции задержали подозреваемых в совершении серии квартирных краж на территории города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Полицией задержана группа воров из трех человек. Установлено, что подозреваемые путем отжатия пластикового окна совершали кражи из домов на территории частного сектора столицы и Акмолинской области. Похищенное имущество, в основном золотые изделия, сдавали в ломбарды Нур-Султана и Караганды.

Мужчины в возрасте от 30 до 31 года задержаны в ходе оперативно-розыскных мероприятий в одной из гостиниц столицы. Там же была обнаружена часть похищенных ювелирных изделий. В настоящее время задержанные дали признательные показания в совершении более 10 краж. Все трое ранее были неоднократно судимы за аналогичное преступление. Вещественные доказательства изъяты. Начато досудебное расследование по статье 188 части 3 УК РК. Задержанные водворены в изолятор временного содержания.

Граждан, пострадавших от противоправных действий данных лиц, просим обратиться в Департамент полиции города Нур-Султан по адресу: Бейбітшілік,19 или позвонить по телефонам: 8 (7172) 71-60-69, 71-61-48, либо «102».



Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Нур-Султан, Происшествия,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив