Серийных воров-карманников из Павлодара задержали в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Группу серийных воров-карманников задержала полиция Астаны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

С заявлением в полицию обратились жители столицы о том, что у них в автобусе украли сотовые дорогостоящие телефоны. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые были задержаны с поличным. Ими оказались трое ранее судимых за кражу мужчин.

Полицейские выяснили, что задержанные трое воров-карманников прибыли в столицу из Павлодара. Злоумышленники приехали в Астану в ночное время с целью совершения краж в маршрутных автобусах. Утром, выйдя на дело, им удалось совершить три кражи сотовых телефонов в общественном транспорте, а после обеда они намеревались покинуть столицу. Своих жертв карманники искали в переполненных автобусах, делая вид, что им нужно протиснуться глубже в толпу, вытаскивали у горожан сотовые телефоны из карманов. Они оказались причастны к 15 фактам карманных краж.

В настоящее время проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК «Кража». Задержанные находятся под стражей, проверяется их причастность к ряду аналогичных преступлений.

Фото: polisia.kz











