Серийных воров-аккумуляторщиков задержали костанайские полицейские

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники полиции Костанайского и Аулиекольского районов задержали преступную группу воров-аккумуляторщиков, которые на протяжении двух месяцев промышляли кражами аккумуляторов на территории трех районов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.

Воровством промышляли жители Акмолинской области 32 и 27 лет.

«Преступники снимали аккумуляторы с грузовых автомобилей, припаркованных у домов. Оперативникам пришлось по 3 дня находиться в «засаде», чтобы установить адреса проживания злоумышленников, а также места сбыта. Сейчас они задержаны и взяты под стражу», – сообщили в ведомстве.

Как отмечают в департаменте полиции, роль каждого фигуранта будет определена в ходе дальнейшего расследования. В настоящее время установлена причастность задержанных по 9 эпизодам краж на территории Аулиекольского, Алтынсаринского и Костанайского районов. Вещественные доказательства изъяты и приобщены к материалам уголовного дела.

Сотрудниками оперативных подразделений в настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление других преступных фактов.