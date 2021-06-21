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    14:11, 21 Июнь 2021 | GMT +6

    Серийных воров-аккумуляторщиков задержали костанайские полицейские

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники полиции Костанайского и Аулиекольского районов задержали преступную группу воров-аккумуляторщиков, которые на протяжении двух месяцев промышляли кражами аккумуляторов на территории трех районов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.

    Воровством промышляли жители Акмолинской области 32 и 27 лет.

    «Преступники снимали аккумуляторы с грузовых автомобилей, припаркованных у домов. Оперативникам пришлось по 3 дня находиться в «засаде», чтобы установить адреса проживания злоумышленников, а также места сбыта. Сейчас они задержаны и взяты под стражу», – сообщили в ведомстве.

    Как отмечают в департаменте полиции, роль каждого фигуранта будет определена в ходе дальнейшего расследования. В настоящее время установлена причастность задержанных по 9 эпизодам краж на территории Аулиекольского, Алтынсаринского и Костанайского районов. Вещественные доказательства изъяты и приобщены к материалам уголовного дела.

    Сотрудниками оперативных подразделений в настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление других преступных фактов.


    Теги:
    МВД РК Закон и право Костанайская область
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