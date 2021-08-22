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вчера 19:21
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Серийных воров аккумуляторов с грузовых машин задержали в Павлодаре
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – По подозрению в 18 кражах аккумуляторов большегрузов задержано два человека в Павлодаре, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Похищенное задержанные продавали по низкой цене водителям. Начато досудебное расследование.
«Павлодарскими полицейскими в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлены и задержаны подозреваемые в краже аккумуляторов», - сообщили в департаменте полиции Павлодарской области.
Стражи порядка отметили, что задержанные специализировались на кражах аккумуляторов именно с грузовых машин.
«Похищенное продавали по низкой цене водителям. По данному факту начато досудебное расследование по статье 188 УК Республики Казахстан», - сообщил заместитель начальника ДП региона Рашад Утеуов.
«В Павлодаре 12 августа, в 22:30 возле дома по улице Новосибирская из автомашины марки «КамАЗ», подозреваемые украли 2 аккумулятора. Их подозревают в совершении 18 краж аккумуляторов», - добавили в правоохранительных органах.
«Один из подозреваемых водворен в изолятор временного содержания города Павлодар; другой - под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Оба подозреваемые ранее уже попадали в поле зрения полиции за аналогичные преступления, за что были судимы к 3 годам ограничения свободы», - заявили в ведомстве.
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