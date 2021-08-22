+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 20 °С
Алматы: 21 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Серийных воров аккумуляторов с грузовых машин задержали в Павлодаре

22 Августа 2021 01:34
Поделиться:
Серийных воров аккумуляторов с грузовых машин задержали в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – По подозрению в 18 кражах аккумуляторов большегрузов задержано два человека в Павлодаре, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Троллейбус въехал в подземный переход в Алматы: есть пострадавшие
Проведение свадьбы в ресторане пресекли в Нур-Султане Нарушения карантина продолжают выявлять в Нур-Султане Штрафов на 12 млн тенге накопила автоледи в Атырау

Похищенное задержанные продавали по низкой цене водителям. Начато досудебное расследование.

«Павлодарскими полицейскими в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлены и задержаны подозреваемые в краже аккумуляторов», - сообщили в департаменте полиции Павлодарской области.

Стражи порядка отметили, что задержанные специализировались на кражах аккумуляторов именно с грузовых машин.

«Похищенное продавали по низкой цене водителям. По данному факту начато досудебное расследование по статье 188 УК Республики Казахстан», - сообщил заместитель начальника ДП региона Рашад Утеуов.

«В Павлодаре 12 августа, в 22:30 возле дома по улице Новосибирская из автомашины марки «КамАЗ», подозреваемые украли 2 аккумулятора. Их подозревают в совершении 18 краж аккумуляторов», - добавили в правоохранительных органах.

«Один из подозреваемых водворен в изолятор временного содержания города Павлодар; другой - под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Оба подозреваемые ранее уже попадали в поле зрения полиции за аналогичные преступления, за что были судимы к 3 годам ограничения свободы», - заявили в ведомстве.

Подписывайтесь на наш канал:

#Павлодарская область   #Борьба с преступностью   #МВД РК   #Регионы   #Криминал  
Поделиться:

Автор:

Антон Гагарин

Новости по теме
Троллейбус въехал в подземный переход в Алматы: есть пострадавшие
Проведение свадьбы в ресторане пресекли в Нур-Султане
Нарушения карантина продолжают выявлять в Нур-Султане
Штрафов на 12 млн тенге накопила автоледи в Атырау
Популярное
1 Неблагоприятные  метеоусловия будут в Актобе, Петропавловске и Костанае
2 Свадьбу в карантин проводили в Талгаре
3 Виртуальный знакомый на первом свидании ограбил девушку в Нур-Султане
4 Чем экспресс-тест на определение антигена отличается от ПЦР-теста
5 Виктория Трегубова: В стране есть все возможности для изучения казахского языка
6 Коронавирус: только один регион Казахстана - в «зеленой» зоне
Читайте также
Число больных КВИ в тяжёлом состоянии выросло в Атырау
Пожар в лесной зоне тушат огнеборцы в ВКО
Неблагоприятные  метеоусловия будут в Актобе, Петропавловске и Костанае
Свадьбу в карантин проводили в Талгаре
Виртуальный знакомый на первом свидании ограбил девушку в Нур-Султане
Чем экспресс-тест на определение антигена отличается от ПЦР-теста
Виктория Трегубова: В стране есть все возможности для изучения казахского языка
Коронавирус: только один регион Казахстана - в «зеленой» зоне
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz

Архив