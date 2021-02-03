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    12:12, 03 Февраль 2021 | GMT +6

    Серийных угонщиков задержали в Караганде

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде задержали двоих мужчин, которые угнали легковой автомобиль. На данный момент стражи порядка выясняют их причастность к аналогичным преступлениям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    16 декабря прошлого года в Ново-М айкудукский отдел полиции УП Караганды поступило сообщение: неизвестные лица со двора одного из многоэтажных домов угнали автомобиль марки « Ниссан « . По данному факту возбуждено уголовное дело пор статье 188 УК РК «Кража».

    30 января аналогичное преступление произошло в Темиртау: некие лица угнали автомобиль марки «ВАЗ». Полицейские предположили – к преступлению может быть причастен 26-летний житель Караганды.

    «В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции и полка патрульной полиции в Караганде задержали похищенный автомобиль. В нем находился как подозреваемый, так и второй соучастник преступления – 28-летний мужчина. У них изъяты вещественные доказательства», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области.

    Полицейские устанавливают причастность злоумышленников к ряду аналогичных преступлений.


    Теги:
    Борьба с преступностью Карагандинская область Правоохранительные органы
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