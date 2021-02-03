Серийных угонщиков задержали в Караганде
16 декабря прошлого года в Ново-М айкудукский отдел полиции УП Караганды поступило сообщение: неизвестные лица со двора одного из многоэтажных домов угнали автомобиль марки « Ниссан « . По данному факту возбуждено уголовное дело пор статье 188 УК РК «Кража».
30 января аналогичное преступление произошло в Темиртау: некие лица угнали автомобиль марки «ВАЗ». Полицейские предположили – к преступлению может быть причастен 26-летний житель Караганды.
«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции и полка патрульной полиции в Караганде задержали похищенный автомобиль. В нем находился как подозреваемый, так и второй соучастник преступления – 28-летний мужчина. У них изъяты вещественные доказательства», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области.
Полицейские устанавливают причастность злоумышленников к ряду аналогичных преступлений.