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    18:54, 15 Июль 2021 | GMT +6

    Серийных скотокрадов задержали в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Серийных скотокрадов задержали полицейские в СКО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В середине мая в одном из сел Мамлютского района пастух обнаружил исчезновение лошади, которую оставлял на привязи. Самостоятельные поиски ни к чему не привели. Позднее владелец табуна обратился в отдел полиции Мамлютского района.

    Прошедшее время практически уничтожило следы на месте происшествия. Тем не менее, в результате оперативно-розыскных мероприятий оперативники районного ОП установили двух подозреваемых. Один из них — 34-летний житель Кызылжарского района, ранее судимый за имущественные преступления. В этом году его уже задерживали в Жамбылском районе за кражу двух овец. Тогда подозреваемому удалось примириться с хозяйкой животных. Теперь рассчитывать на снисходительность потерпевших ему не приходится.

    Вместе с ним задержан 43-летний житель Петропавловска, ранее судимый за разбой. Установлена причастность обоих фигурантов к кражам еще одной лошади и трех баранов на территории района. Данные факты внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статье 188-1 Уголовного кодекса РК «Скотокрадство».
    «Со слов подозреваемых, они передвигались на арендованных автомашинах, присматривали скот, находящийся на вольном выпасе либо, как в случае с лошадью пастуха, оставленный без присмотра. Разделывали животных во дворе частного дома одного из них, пользовались услугами резчиков, не подозревавших о криминальном происхождении туш. В настоящее время подозреваемые содержатся в следственном изоляторе», — пояснил и.о. начальника районного ОП Иса Мустафин.

    Всего с начала года в области зарегистрировано 18 фактов скотокрадства, из них 16 в настоящее время раскрыты.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Борьба с преступностью Правоохранительные органы
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