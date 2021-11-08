Серийных скотокрадов задержали в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области задержаны трое мужчин, которые подозреваются в серии краж скота, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП области.

Мужчины были задержаны первого ноября в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции Хромтауского районного отдела. В ходе опроса задержанных выяснилось, что они регулярно крали скот с вольных выпасов в Хромтауском районе на протяжении двух последних месяцев.

Со слов одного из подозреваемых он находил животных на вольном выпасе, отгонял в безлюдные места, привязывал там, после чего звонил своим подельникам, которые приезжали на автомашине «Газель», грузили скот, максимум по три головы, везли в город Актобе. Украденный скот они резали и продавали на рынках, либо везли живой скот на рынок в Актобе и реализовывали живьем.

«Изъяты вещественные доказательства – это одна лошадь, автомашина «Газель», на которой перевозили украденный скот. Также в поселке Акшат около дома одного из задержанных изъяты пять шкур крупного рогатого скота, в этом же доме изъяты три ноги крупного рогатого скота, два ножа, аркан» - рассказал начальник криминальной полиции ДП области Серик Шалхаров.

На данный момент подозреваемые дали признательные показания по девяти фактам краж скота, ранее совершенным на территории Хромтауского района. Проводятся мероприятия по установлению потерпевших для возбуждения уголовного дела. Начато досудебное расследование по ст. 188-1 УК РК «Скотокрадство».