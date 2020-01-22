Серийных грабителей задержали в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские задержали троих подозреваемых в серии ограблений магазинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, действовала троица по одному и тому же сценарию и вела себя как профессиональные грабители. Меняли места жительства, выезжали из Петропавловска. В магазинах «обязанности» криминального трио разделялись. Двое прикидывались покупателями, отвлекали продавца, третий брал все, что удавалось взять.

«Личности их установили. Но на задержание ушло несколько дней. Ни на одном из возможных адресов они не появлялись, останавливались на съёмных квартирах, выезжали в райцентр Бесколь», - рассказали в пресс-службе.

Задержанные, 33-летний, 31-летний и 44-летний жители Петропавловска, оказались ранее неоднократно судимыми. Сейчас находятся в следственном изоляторе. Идет досудебное расследование по уголовной статье «Кража». В одном из случаев бдительная продавец заметила действия подозреваемого, эпизод квалифицировали по статье «Грабёж».

«Проверяется их причастность к аналогичным преступлениям. В деле насчитывается 6 эпизодов. Наибольший причинённый ущерб — около 480 тысяч тенге. В раскрытии большую роль сыграли записи камер видеонаблюдения, установленных владельцами магазинов», - сказал начальник отдела по расследованию имущественных преступлений Ерболат Каптаев.