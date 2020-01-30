Серийных барымтачей задержали в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Жамбылской области задержаны подозреваемые в совершении нескольких краж скота, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, в Меркенском районе произошла серия краж лошадей с подворий сельчан.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Меркенского районного отдела полиции задержаны трое подозреваемых в скотокрадстве, - пояснили в ведомстве. – Это жители Меркенского района Жамбылской области и соседней Туркестанской области, их возраст - 26 - 30 лет. Подозреваемые 7 декабря прошлого года похитили пять голов лошадей, принадлежащих одному из местных крестьянских хозяйств. Сумма нанесенного ущерба составила 2,3 млн тенге. Спустя неделю, 14 декабря, они совершили очередное преступление, похитив уже восемь голов лошадей у жителя Меркенского района. Ущерб при этом составил 2,8 млн тенге».

Задержанные полностью признали вину, они водворены в изолятор временного содержания Меркенского районного отдела полиции.

По данному факту ведется досудебное расследование по ст. 188 ч. 3 УК РК (кража, совершенная неоднократно, в крупном размере, с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство).