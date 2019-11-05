Серийных автоворов задержали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Полиция Алматы задержала двоих мужчин, подозреваемых в угоне автомобилей и автокражах, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города.

«В составе группы лиц по предварительному сговору - гр. З., ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, и гр. А., подданный Республики Узбекистан, путем подбора ключей угнали 2 автомобиля марки «ВАЗ» и «LADA». Кроме этого, подозреваемые дали признательные показания в 20 кражах аккумуляторов с автомашин», - говорится в сообщении.

При этом злоумышленники «специализировались» лишь на кражах аккумуляторов, но, войдя в азарт, они решили угонять автомобили.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий фигуранты были изобличены в своих преступлениях и задержаны. Угнанные автомобили уже возвращены своим владельцам, аккумуляторы изъяты с мест их складирования и приобщены к материалам уголовного дела», - добавили в ДП.

Сейчас проверяется причастность задержанных к другим аналогичным правонарушениям в рамках проводимого досудебного расследования по статье «Кража» УК РК.

Кроме этого, оперативниками Ауэзовского района раскрыто еще одно дело. Подозреваемый - гр. Ж., 1994 года рождения, - проник в квартиру к своим знакомым, забрал ключи от машины и угнал ее.

«По причине неисправности машины злоумышленнику не удалось уехать далеко. Он оставил «Chevrolet Cruze» на СТО, но забрал с собой барсетку, находившуюся в авто. В самой барсетке ничего ценного, кроме документов, не было. Но теперь за эти действия задержанному предстоит ответить по двум статьям Уголовного кодекса РК – статья 200 (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством, без цели хищения) и статья 188 (кража)», - отметили в полиции.

Кроме того, на гр. Ж. поступают заявления по факту совершения им грабежа.

Стоит отметить, задержанный ранее был неоднократно судим за различные преступления против собственности.