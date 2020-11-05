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Серийных автоворов-гастролеров задержали в СКО

5 Ноября 2020 15:00
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Серийных автоворов-гастролеров задержали в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске воры-гастролеры из Акмолинской области грабили машины и прятали похищенное в дачном домике, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента полиции, 31-летнего и 25-летнего подозреваемых задержали в дачном обществе «Изумруд». Там же обнаружили магнитолы, автоколонки, рыболовные снасти, комплекты ключей и даже увеличительные очки ювелиров.

«Вышли на них после обращения петропавловца о краже у него барсетки и телефона на улице города. Оперативники изучили видео всех близлежащих камер, проверили причастность всех подозрительных лиц. Со слов задержанных, они приехали в Петропавловск якобы на заработки. Решили остановиться на даче у знакомого, куда и свозили украденное имущество. Криминальная парочка вместо поиска работы занялась воровским промыслом. Ночью они выискивали машины, стоящие во дворах без сигнализации. Успели вскрыть три автомобиля», - рассказали в пресс-службе.

Задержанные находятся в следственном изоляторе, проводятся следственные действия.


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#Северо-Казахстанская область   #Борьба с преступностью   #МВД РК  
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Автор:

Олеся Жуковень

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