Серийных автоворов-гастролеров задержали в СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске воры-гастролеры из Акмолинской области грабили машины и прятали похищенное в дачном домике, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы департамента полиции, 31-летнего и 25-летнего подозреваемых задержали в дачном обществе «Изумруд». Там же обнаружили магнитолы, автоколонки, рыболовные снасти, комплекты ключей и даже увеличительные очки ювелиров.
«Вышли на них после обращения петропавловца о краже у него барсетки и телефона на улице города. Оперативники изучили видео всех близлежащих камер, проверили причастность всех подозрительных лиц. Со слов задержанных, они приехали в Петропавловск якобы на заработки. Решили остановиться на даче у знакомого, куда и свозили украденное имущество. Криминальная парочка вместо поиска работы занялась воровским промыслом. Ночью они выискивали машины, стоящие во дворах без сигнализации. Успели вскрыть три автомобиля», - рассказали в пресс-службе.
Задержанные находятся в следственном изоляторе, проводятся следственные действия.
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