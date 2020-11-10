+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 13 °С
USD 431.1 EUR 511.8
RUB 5.59 CNY 65.54
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Серийные скотокрады задержаны в Алматинской области

10 Ноября 2020 13:49
Поделиться:
Серийные скотокрады задержаны в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Стражи порядка Алматинской области задержали местных жителей, подозреваемых в совершении серии краж скота, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Попали под машину два пешехода на переходах в Павлодаре
Погром устроил в магазине электроники психически больной павлодарец Погиб на месте ДТП водитель в Павлодарской области Золото на 7 мле тенге похитили из торгового центра в Туркестане

По сообщению пресс-службы ДП Алматинской области, в течение первой половины октября от жителей сёл Сарыозек и Шилису поступило три заявления о ночных кражах овец и коз с подворий частного сектора.

«Полицейские организовали ряд оперативно-розыскных мероприятий. В результате, им удалось, при помощи активных помощников, выследить автомашину «Мерседес», замеченную ранее в местах совершенных краж. Разыскав хозяина подозрительной автомашины, полицейские установили, что он в отдал её на время своему родственнику. Задержав водителя, 59-летнего жителя районного центра, обнаружили в машине следы от перевозимых овец и коз. Вскоре был задержан второй подозреваемый - 29-летний житель г. Капшагая. Оба задержанных, под тяжестью предъявленных доказательств, признались в совершении краж 25 голов МРС у трёх жителей сёл«, - проинформировали в ведомстве.

В ходе следствия установлен скупщик краденного - 34-летний житель с. Шалкар Карасайского района, в отношении которого зарегистрировано уголовное дело по ст. 196 ч. 2 УК РК. Из 25 голов МРС скупленных у барымтачей, 22 он успел перепродать, и только три изъяты и возвращены законному владельцу.

«Автомашина, как орудие преступления, водворена на спецстоянку до решения суда. Подозреваемые в соответствии со ст. 128 УПК РК задержаны в ИВС, после чего следственный судья санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей. Стражи порядка проводят активную работу по проверке их на причастность к аналогичным нераскрытым преступлениям на территории области», - пояснил заместитель начальника Кербулакского РОП подполковник полиции Алишер Каптагаев.



Подписывайтесь на наш канал:

#Алматинская область   #МВД РК  
Поделиться:

Автор:

Хасан Еспанов

Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив