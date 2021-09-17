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    21:06, 16 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Серийные скотокрады задержаны в Актюбинской области

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    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Серийные скотокрады задержаны в Актюбинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Полицейскими обезврежена преступная группа, промышлявшая кражами скота в Мугалжарском районе Актюбинской области. Ворованный скот злоумышленники продавали на рынках городов Актобе и Кандыагаш.

    «Задержана преступная группа, в состав которой входили шесть человек. Доказана причастность преступной группы к пяти эпизодам скотокрадств на территории Мугалжарского района. Проверяется причастность подозреваемых к совершению краж скота на территории области», – сообщил начальник департамента полиции Актюбинской области Атыгай Арыстанов.
    Во время сбыта очередной партии краденного скота сотрудниками Мугалжарского РОП совместно с коллегами из областного центра были с поличным задержаны шесть человек, у которых изъято шесть коров и автомашина ГАЗель.
    По факту проводится досудебное расследование по части 2 статьи 188-1 УК. Санкция статьи «Скотокрадство, совершенное группой лиц по предварительному сговору» предусматривает от трех до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества. Пять подозреваемых водворены в изолятор временного содержания УП города Актобе.

    Теги:
    МВД РК Закон и право Борьба с преступностью Актюбинская область
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