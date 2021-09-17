АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Серийные скотокрады задержаны в Актюбинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Полицейскими обезврежена преступная группа, промышлявшая кражами скота в Мугалжарском районе Актюбинской области. Ворованный скот злоумышленники продавали на рынках городов Актобе и Кандыагаш.

«Задержана преступная группа, в состав которой входили шесть человек. Доказана причастность преступной группы к пяти эпизодам скотокрадств на территории Мугалжарского района. Проверяется причастность подозреваемых к совершению краж скота на территории области», – сообщил начальник департамента полиции Актюбинской области Атыгай Арыстанов.

Во время сбыта очередной партии краденного скота сотрудниками Мугалжарского РОП совместно с коллегами из областного центра были с поличным задержаны шесть человек, у которых изъято шесть коров и автомашина ГАЗель.

По факту проводится досудебное расследование по части 2 статьи 188-1 УК. Санкция статьи «Скотокрадство, совершенное группой лиц по предварительному сговору» предусматривает от трех до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества. Пять подозреваемых водворены в изолятор временного содержания УП города Актобе.