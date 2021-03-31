Серийные квартирные воры задержаны с поличным в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками криминальной полиции Актюбинской области задержана группа квартирных воров. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Двое актюбинцев, воспользовавшись отсутствием хозяев, проникли через окно в дом в поселке Заречный и пытались совершить кражу личного имущества. Но были задержаны оперативниками.

В ходе следствия задержанные признались в совершении еще четырех квартирных краж в Заречном, в основном похищали денежные средства и ювелирные украшения. Часть похищенного изъята, а часть денег злоумышленники успели потратить на свои нужды.

По всем фактам краж начаты досудебные расследования по ст. 188 ч.3 УК РК. Также проверяется причастность задержанных к совершению аналогичных квартирных краж.

