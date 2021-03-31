РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:52, 30 Март 2021 | GMT +6

    Серийные квартирные воры задержаны с поличным в Актобе

    None
    None
    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками криминальной полиции Актюбинской области задержана группа квартирных воров. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
    Двое актюбинцев, воспользовавшись отсутствием хозяев, проникли через окно в дом в поселке Заречный и пытались совершить кражу личного имущества. Но были задержаны оперативниками.
    В ходе следствия задержанные признались в совершении еще четырех квартирных краж в Заречном, в основном похищали денежные средства и ювелирные украшения. Часть похищенного изъята, а часть денег злоумышленники успели потратить на свои нужды.
    По всем фактам краж начаты досудебные расследования по ст. 188 ч.3 УК РК. Также проверяется причастность задержанных к совершению аналогичных квартирных краж.

    Теги:
    МВД РК Закон и право Борьба с преступностью Актюбинская область
    Сейчас читают
    04:04, 03 Октябрь 2023
    Бизнес-империя Трампа под ударом: в Нью-Йорке начался процесс о мошенничестве семьи экс-президента США
    03:00, 03 Октябрь 2023
    Бейбит Жукаев одержал победу на турнире в Шанхае
    02:22, 03 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в шести городах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!