Серийную аферистку задержали в Кызылорде

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Серийная аферистка задержана в Кызылорде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

29-30 июня в дежурную часть Управления полиции города Кызылорда обратились семь горожан, ставших жертвами аферистки. По их словам, некая женщина, войдя в доверие, пообещала безвозвратный кредит и обманным путем выманила у них 525 тысяч тенге. Однако ни обещанного, ни возврата денег заявители не дождались.

С целью задержания серийного афериста полицейские провели все необходимые оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых задержали в жительницу областного центра.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по части 3 статьи 190 УК РК «Мошенничество, совершенное неоднократно». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.