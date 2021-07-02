РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:40, 02 Июль 2021 | GMT +6

    Серийную аферистку задержали в Кызылорде

    None
    None
    КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Серийная аферистка задержана в Кызылорде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    29-30 июня в дежурную часть Управления полиции города Кызылорда обратились семь горожан, ставших жертвами аферистки. По их словам, некая женщина, войдя в доверие, пообещала безвозвратный кредит и обманным путем выманила у них 525 тысяч тенге. Однако ни обещанного, ни возврата денег заявители не дождались.

    С целью задержания серийного афериста полицейские провели все необходимые оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых задержали в жительницу областного центра.

    В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по части 3 статьи 190 УК РК «Мошенничество, совершенное неоднократно». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.


    Теги:
    Кызылординская область Борьба с преступностью Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 10:31
    Шымкентские чиновники похитили из бюджета 1,1 млрд тенге и купили элитное жилье в Астане
    Сегодня, 10:25
    Золотую медаль Азиады завоевали казахстанские гребцы
    Сегодня, 10:21
    26 неплательщиков алиментов привлекли к уголовной ответственности в Мангистауской области
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!