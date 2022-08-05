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Серийного вора задержали в Нур-Султане
5 Августа 2022 12:22

Серийного вора задержали в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ранее в полицию по факту кражи средств личной гигиены на сумму 120 тыс. тенге обратилась администрация столичного супермаркета. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции г. Нур-Султан.

Сотрудниками криминального отдела управления полиции района «Есиль» был задержан подозреваемый. 26-летний житель столицы за совершение серийных краж находился под «домашним арестом». Однако, не встав на путь исправления, ранее имевший судимость мужчина, вновь совершил кражу.

На этот раз в другом супермаркете он украл виски «Macallan» стоимостью около 60 тыс. тенге.

Начато досудебное расследование. Молодой человек дал признательные показания. Задержанный подозревается в совершении трех аналогичных краж. В отношении него избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.


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