Серийного похитителя сотовых телефонов задержали в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане задержали серийного похитителя сотовых телефонов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.

«В ходе ОПМ, полицейскими задержан 46-летний мужчина, подозреваемый в кражах сотовых телефонов. Находясь вместе с супругой в магазине по проспекту Республики, подозреваемый воспользовавшись отвлеченностью продавца, похитил сотовый телефон марки «Мейзу». После чего, сбыл краденый телефон прохожим. В другом случае, подозреваемый с супругой находился на продуктовом рынке, там у 15-летней девочки украл сотовый телефон марки «Samsung А-51». Телефон полицейские изъяли и вернули несовершеннолетней», - рассказали в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело, устанавливается причастность задержанного к аналогичным ранее совершенным преступлениям на территории города.