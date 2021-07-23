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Серийного похитителя сотовых телефонов задержали в Нур-Султане

23 Июля 2021 15:00
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Серийного похитителя сотовых телефонов задержали в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане задержали серийного похитителя сотовых телефонов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.

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«В ходе ОПМ, полицейскими задержан 46-летний мужчина, подозреваемый в кражах сотовых телефонов. Находясь вместе с супругой в магазине по проспекту Республики, подозреваемый воспользовавшись отвлеченностью продавца, похитил сотовый телефон марки «Мейзу». После чего, сбыл краденый телефон прохожим. В другом случае, подозреваемый с супругой находился на продуктовом рынке, там у 15-летней девочки украл сотовый телефон марки «Samsung А-51». Телефон полицейские изъяли и вернули несовершеннолетней», - рассказали в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело, устанавливается причастность задержанного к аналогичным ранее совершенным преступлениям на территории города.


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#Нур-Султан   #Борьба с преступностью  
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