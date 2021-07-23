Серийного похитителя сотовых телефонов задержали в Нур-Султане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане задержали серийного похитителя сотовых телефонов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.
«В ходе ОПМ, полицейскими задержан 46-летний мужчина, подозреваемый в кражах сотовых телефонов. Находясь вместе с супругой в магазине по проспекту Республики, подозреваемый воспользовавшись отвлеченностью продавца, похитил сотовый телефон марки «Мейзу». После чего, сбыл краденый телефон прохожим. В другом случае, подозреваемый с супругой находился на продуктовом рынке, там у 15-летней девочки украл сотовый телефон марки «Samsung А-51». Телефон полицейские изъяли и вернули несовершеннолетней», - рассказали в полиции.
По данному факту возбуждено уголовное дело, устанавливается причастность задержанного к аналогичным ранее совершенным преступлениям на территории города.
- Как работают кафе и рестораны столицы в выходные дни
- В выходные дни общественный транспорт столицы не курсирует
- Алтай Кульгинов призвал горожан вакцинироваться в срочном порядке
- Группу наркодилеров задержали в столице
- Два смертельных ДТП послужили поводом для полицейской проверки в Костанае
- Водитель 44 раза нарушил ПДД в Восточно-Казахстанской области
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана