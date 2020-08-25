Серийного конокрада задержала полиция в Алматинской области
ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Стражи порядка Алматинской области задержали серийного конокрада на месте преступления, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«51-летний подозреваемый, похитивший пять лошадей, задержан на месте преступления. В ходе предварительного следствия установлено, что он имеет богатый криминальный опыт, так как неоднократно привлекался за аналогичные преступления. Сейчас он водворен в изолятор временного содержания», - сообщил начальник отдела полиции Кербулакского района Ербол Ахметкалиев.
Полиция проверила причастность задержанного к подобным преступлениям.
«В результате доказана его причастность к краже трех лошадей, совершенных в начале года в соседнем Коксуском районе», - дополнил Е. Ахметкалиев.
Следствие в отношении задержанного продолжается.
- Жестокое убийство девушки раскрыли полицейские Алматинской области
- Грабителей задержали за 20 минут полицейские в Таразе
- 1,2 тысячи литров гербицидов похитили работники агроформирования в СКО
- Истребивших более 200 сайгаков браконьеров задержали в Карагандинской области
- Подростка-автоугонщика задержала полиция Алматинской области
- 11 сотрудников Комитета лесного хозяйства и животного мира Минэкологии наказали за коррупцию
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана