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Серийного конокрада задержала полиция в Алматинской области

25 Августа 2020 11:12
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Серийного конокрада задержала полиция в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Стражи порядка Алматинской области задержали серийного конокрада на месте преступления, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«51-летний подозреваемый, похитивший пять лошадей, задержан на месте преступления. В ходе предварительного следствия установлено, что он имеет богатый криминальный опыт, так как неоднократно привлекался за аналогичные преступления. Сейчас он водворен в изолятор временного содержания», - сообщил начальник отдела полиции Кербулакского района Ербол Ахметкалиев.
Полиция проверила причастность задержанного к подобным преступлениям.
«В результате доказана его причастность к краже трех лошадей, совершенных в начале года в соседнем Коксуском районе», - дополнил Е. Ахметкалиев.
Следствие в отношении задержанного продолжается.


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#Алматинская область   #Борьба с преступностью  
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Автор:

Хасан Еспанов

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