Серийного конокрада задержала полиция в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Стражи порядка Алматинской области задержали серийного конокрада на месте преступления, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«51-летний подозреваемый, похитивший пять лошадей, задержан на месте преступления. В ходе предварительного следствия установлено, что он имеет богатый криминальный опыт, так как неоднократно привлекался за аналогичные преступления. Сейчас он водворен в изолятор временного содержания», - сообщил начальник отдела полиции Кербулакского района Ербол Ахметкалиев.

Полиция проверила причастность задержанного к подобным преступлениям.

«В результате доказана его причастность к краже трех лошадей, совершенных в начале года в соседнем Коксуском районе», - дополнил Е. Ахметкалиев.

Следствие в отношении задержанного продолжается.

