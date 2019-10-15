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Серийного грабителя задержали в столице

15 Октября 2019 11:00
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Серийного грабителя задержали в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Несмотря на то, что ранее 20-летний парень неоднократно привлекался к уголовной ответственности за подобные преступления, молодой человек не встал на путь исправления и продолжал совершать кражи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП Нур-Султан.

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В сжатые сроки за совершение трех краж он был задержан сотрудниками криминальной полиции УП района «Алматы». В основном вор орудовал в компьютерных клубах и овощных павильонах, где похищал сотовые телефоны. Кроме того, в дневное время во дворе дома по улице Мунайтпасова ограбил девушку, забрав у нее золотой браслет.

Задержанный водворен в Изолятор временного содержания, проводится досудебное расследование. Проверяется его причастность к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы.

Столичный Департамент полиции призывает жителей и гостей столицы, а также граждан, работающих в сфере обслуживания быть бдительными, заботиться о сохранности имущества и не оставлять без присмотра личные вещи.

Полиция просит граждан, пострадавших от противоправных действий данного лица, сообщить в УП района «Алматы» по адресу: ул. ул. Жансугурова 2 или позвонить по телефонам: 8 (7172) 71-67-45 либо на «102».

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Ключевые слова: Нур-Султан, МВД РК,
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