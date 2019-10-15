Серийного грабителя задержали в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Несмотря на то, что ранее 20-летний парень неоднократно привлекался к уголовной ответственности за подобные преступления, молодой человек не встал на путь исправления и продолжал совершать кражи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП Нур-Султан.

В сжатые сроки за совершение трех краж он был задержан сотрудниками криминальной полиции УП района «Алматы». В основном вор орудовал в компьютерных клубах и овощных павильонах, где похищал сотовые телефоны. Кроме того, в дневное время во дворе дома по улице Мунайтпасова ограбил девушку, забрав у нее золотой браслет.

Задержанный водворен в Изолятор временного содержания, проводится досудебное расследование. Проверяется его причастность к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы.

Столичный Департамент полиции призывает жителей и гостей столицы, а также граждан, работающих в сфере обслуживания быть бдительными, заботиться о сохранности имущества и не оставлять без присмотра личные вещи.

Полиция просит граждан, пострадавших от противоправных действий данного лица, сообщить в УП района «Алматы» по адресу: ул. ул. Жансугурова 2 или позвонить по телефонам: 8 (7172) 71-67-45 либо на «102».