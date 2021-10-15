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    11:11, 15 Октябрь 2021 | GMT +6

    Серийного домушника задержали в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Серийный домушник задержан полицией Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    По данным управления полиции Алмалинского района, 34-летний мужчина путем отжима окна проникал в квартиры, забирал в основном ювелирные изделия и деньги. Последнюю кражу фигурант совершил в центре города. Ущерб составил 1 миллион тенге.

    «В жилище злоумышленник проникал в дневное время, когда хозяева находились на работе. Подозреваемый задержан. На данный момент доказана его причастность к четырем аналогичным эпизодам. Подозреваемый дал признательные показания. По всем фактам уголовные дела объедены в одно производство по признакам преступления, предусмотренного ст. 188 ч.3 УК РК. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Его личность проверяется на причастность к аналогичным преступлениям во всех районах города», – сообщил заместитель начальника УП Алмалинского района Владимир Решетников.


    Теги:
    Борьба с преступностью Алматы Правоохранительные органы
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