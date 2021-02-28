Серийного автовора задержали в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Жамбылские полицейские задержали жителя Тараза, подозреваемого в серии краж, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как пояснили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, в управление полиции города Тараза с заявлением обратился житель областного центра, у которого накануне ночью неизвестный тайно похитил из автомобиля магнитолу стоимостью 60 тысяч тенге.

«Произошло это во дворе одного из микрорайонов областного центра, где машина пострадавшего гражданина была припаркована», - уточнили в правоохранительном ведомстве.

Сотрудниками управления полиции города Тараза начато досудебное расследование по статье 188 части 3 Уголовного Кодекса Республики Казахстан (кража).

«В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий сотрудникам следственного отдела управления полиции города Тараза удалось задержать 26-летнего вора-рецидивиста, который неоднократно совершал аналогичные преступления. В настоящее время по уголовному делу проводится досудебное расследование, проверяется причастность задержанного к другим подобным преступлениям», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.