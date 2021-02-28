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    09:29, 28 Февраль 2021 | GMT +6

    Серийного автовора задержали в Таразе

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    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Жамбылские полицейские задержали жителя Тараза, подозреваемого в серии краж, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как пояснили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, в управление полиции города Тараза с заявлением обратился житель областного центра, у которого накануне ночью неизвестный тайно похитил из автомобиля магнитолу стоимостью 60 тысяч тенге.

    «Произошло это во дворе одного из микрорайонов областного центра, где машина пострадавшего гражданина была припаркована», - уточнили в правоохранительном ведомстве.

    Сотрудниками управления полиции города Тараза начато досудебное расследование по статье 188 части 3 Уголовного Кодекса Республики Казахстан (кража).

    «В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий сотрудникам следственного отдела управления полиции города Тараза удалось задержать 26-летнего вора-рецидивиста, который неоднократно совершал аналогичные преступления. В настоящее время по уголовному делу проводится досудебное расследование, проверяется причастность задержанного к другим подобным преступлениям», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.


    Теги:
    Борьба с преступностью Жамбылская область Правоохранительные органы
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