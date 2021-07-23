Серийного автовора задержали в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане по «горячим следам» задержали подозреваемого в серийной краже автозеркал, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе проведения расследования установлено, что в ночное время мужчина в течение 20 минут снял боковые зеркала с семи автомобилей, которые ему попадались по пути. Вора поймали при последней краже, когда путем свободного доступа он похитил зеркала с автомашины Toyota Rav. Украденные автозеркала были изъяты и возвращены владельцам. Сотрудники полиции задержали 37-летнего подозреваемого, который ранее привлекался к уголовной ответственности за грабеж. Мужчина признался в совершении преступления и водворен в изолятор временного содержания ДП.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК «Кража».

Ведется расследование, устанавливается его причастность к аналогичным ранее совершенным преступлениям на территории столицы.