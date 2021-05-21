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Серийного автовора задержали в Кокшетау

21 Мая 2021 05:30
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Серийного автовора задержали в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Семеро кокшетауцев пострадали от рук серийного автовора, разыскиваемого также оперативниками СКО, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

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Подозреваемый совершал свои кражи ночью: приходил и проверял каждую машину, если она была открыта, обворовывал ее подчистую. Мужчина не гнушался ничем, даже забирал старые кроссовки и очки, оставшееся в канистре масло и т. п.

«Первое заявление о краже поступило в начале мая текущего года от 59-летнего жителя города Кокшетау. Мужчина рассказал, что из багажника его автомашины марки Mercedes-Benz похитили коленвал. Тогда сумма ущерба составила около 100 тысяч тенге. Позже аналогичные сообщения поступили еще от шести жителей города Кокшетау», – рассказали в ведомстве.

По данным заявлениям полицейские создали специальную оперативную группу из числа опытных сотрудников ОКП УП города Кокшетау. В результате 19 мая подозреваемый был задержан. Им оказался разыскиваемый управлением полиции города Петропавловска уголовный преступник – 31-летний житель города Кокшетау.

«У подозреваемого числится семь эпизодов в городе Кокшетау. Также он разыскивался оперативниками СКО за аналогичные преступления. В отношении мужчины начато досудебное производство по ст. 188 УК РК «Кража». Нарушитель помещен в изолятор временного содержания управления полиции города Кокшетау. Сейчас проверяется его причастность к другим аналогичным правонарушениям. Следственные действия продолжаются», – добавили в ведомстве.


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#Акмолинская область   #Происшествия  
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Автор:

Оксана Матасова

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