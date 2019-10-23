Серийного автовора и скупщика краденых зеркал задержали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Стражи порядка задержали в Алматы серийного автовора и скупщика краденых зеркал, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Только за последний месяц задержанным было совершено более 30 краж на территории Алмалинского района.

«Поступило сообщение, что сняты зеркала с автомашины, которая была припаркована на пересечении улиц Маметовой и Чайковского. На место преступления отправили следственно-оперативную группу. С учетом почерка преступника, мы на тот момент не исключили, что в ближайшее время он будет орудовать в этом квадрате, и, как оказалось, не зря. Оперативники вычислили и задержали подозреваемого прямо с поличным. Мужчина пытался ретироваться и избавиться по пути от вещественных доказательств, выбрасывая краденые зеркала. К слову, задержанный - гр.Т., 1987 года рождения, ранее судим за разбойное нападение и неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражу чужого имущества. По данному факту в отношении него начато досудебное расследование по статье 188 ч.3 УК РК», - рассказал начальник управления полиции Алмалинского района Есен Искаков.

По данным спикера, задержанный специализировался в основном на кражах боковых зеркал с авто определенных марок и моделей: «Toyota Land Cruiser 200», «Lexus LX 570», «Toyota Camry 55» и др. Сбывал он навар, добытый преступным промыслом, своему знакомому, работающему в ТД «Car City «.





«Речь идет о 32-х летнем гр.М., который скупал ворованные зеркала и отдавал под реализацию другим продавцам, выдавая товар как приобретенный с утилизационных автомобилей. Сейчас гр.М. признан подозреваемым по уголовному делу, расследуемого по признакам преступления, предусмотренного ст.196 ч.2. УК РК - приобретение или сбыт имущества, заведомо преступным путем, неоднократно. Оба фигуранта водворены в ИВС ДП города Алматы. Проводятся следственные действия», - резюмировал подполковник Искаков.