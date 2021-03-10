Серийного автоугонщика задержали в Темиртау

ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ - В Темиртау полицейские задержали серийного похитителя автомобилей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

27 февраля в Восточный отдел УП города Темиртау Карагандинской области обратился 24-летний житель города. Мужчина сообщил, что неизвестный похитил автомобиль. Выяснилось, машину потерпевший оставил утром на парковке, расположенной рядом с предприятием, на котором он работает. Вернувшись на данное место после смены, заявитель обнаружил исчезновение своего автомобиля. Сумма ущерба составила 980 тысяч тенге.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 188 УК РК «Кража». Похищенную машину объявили в розыск.

8 марта в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции по подозрению в совершении этого преступления задержали 25-летнего мужчину, который дал признательные показания. Похищенный автомобиль изъят и возвращен владельцу. Также полицейские установили причастность задержанного к двум аналогичным преступлениям. Ведется расследование.