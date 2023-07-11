Серийное мошенничество с арендой квартир раскрыли в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейскими района Байконыр установлен 20-летний житель Павлодара, причастный к мошенничеству с недвижимостью, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП Астаны.

С февраля текущего года парень размещал фейковые объявления о сдаче в аренду недвижимости на сайте «Крыша КЗ». В объявлениях выставлял стоимость ниже рыночной цены и привлекательные фотографии интерьера.

В основном в сети афериста попадались иногородние граждане, арендовавшие жилье посуточно. Так, в полицию обратилась жительница Кызылорды, которая за аренду квартиры перевела незнакомому парню 100 тысяч тенге.

В настоящее время с заявлениями в полицию обратились 11 граждан. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 190 ч.3 УК РК (мошенничество). В настоящее время устанавливаются остальные потерпевшие.

Департамент полиции г.Астаны предупреждает граждан, что санкция статьи Уголовного кодекса за данное преступление предусматривает наказание на срок от трех до семи лет лишения свободы, с конфискацией имущества.

Граждан, пострадавших от противоправных действий данного лица, просят обратиться в Управление полиции района Байконыр Департамента полиции г.Астана по адресу: ул. Иманбаева, 16А или позвонить по телефонам: 8 (7172) 71-61-61 либо «102».