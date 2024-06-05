Серийная мошенница обманула на 11 млн тенге жителей области Жетысу

Полицейскими города Текели задержана местная жительница, подозреваемая в мошенничестве, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

Женщина представлялась сотрудницей банка.

— Войдя в доверие граждан, она предлагала помощь в получении займа по государственной программе развития сельского хозяйства и безвозмездной государственной субсидии. Установлено 13 жертв аферистки, общая сумма ущерба составила более 11 млн тенге, материалы дела направлены в суд. Подозреваемая находится под стражей, — отметил заместитель начальника ОП города Текели Ернар Танатаров.

В связи с участившимися попытками обмануть казахстанцев, полиция региона убедительно просит жителей быть бдительными и сообщать правоохранительным органам о подозрительных лицах, изъявляющих желание помочь в получении субсидий, грантов, кредитов и иных средств за определенное денежное вознаграждение.