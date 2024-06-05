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    13:45, 05 Июнь 2024 | GMT +6

    Серийная мошенница обманула на 11 млн тенге жителей области Жетысу

    мошенница
    Фото: Polisia.kz

    Полицейскими города Текели задержана местная жительница, подозреваемая в мошенничестве, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz. 

    Женщина представлялась сотрудницей банка.

     — Войдя в доверие граждан, она предлагала помощь в получении займа по государственной программе развития сельского хозяйства и безвозмездной государственной субсидии. Установлено 13 жертв аферистки, общая сумма ущерба составила более 11 млн тенге, материалы дела направлены в суд. Подозреваемая находится под стражей, — отметил заместитель начальника ОП города Текели Ернар Танатаров.

    В связи с участившимися попытками обмануть казахстанцев, полиция региона убедительно просит жителей быть бдительными и сообщать правоохранительным органам о подозрительных лицах, изъявляющих желание помочь в получении субсидий, грантов, кредитов и иных средств за определенное денежное вознаграждение.

    — Помните о том, что каждый из вас может получить квалифицированную консультацию и помощь в получении подобных услуг в специальных фондах и финансовых организациях, — добавили в ДП.


    Теги:
    МВД РК Мошенничество Полицейские Закон и право Регионы Казахстана Регионы Полиция Жетысуская область
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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