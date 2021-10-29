ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ – Серийная мошенница «сдавала» в аренду чужие квартиры в Темиртау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

23 октября в УП города Темиртау Карагандинской области обратилась 39-летняя жительница города. Она сообщила, что стала жертвой мошеннических действий.

«Потерпевшая планировала арендовать на несколько дней квартиру. Она вышла на женщину, которая вызвалась решить данный вопрос. Заявительницу устроили условия аренды и она передала аферистке 25 тысяч тенге. А когда пришла на указанный адрес, то выяснилось, что в данной квартире проживает семья», - говорится в сообщении.

Полицейские задержали 32-летнюю женщину. Подозреваемая дала признательные показания. В ходе досудебного расследования было установлено, что задержанная причастна к еще двум аналогичным преступлениям. Кроме того, выяснилось, подозреваемая не только «сдавала» в аренду чужие квартиры. 50-летней женщине подозревая пообещала передать 64 тысяч тенге родственнику, находящемуся в Российской Федерации. Деньги взяла, а потом их присвоила. По данным фактам в полиции возбудили уголовное дело по статье 190 УК РК «Мошенничество».