Серийная мошенница из Нур-Султана объявлена в международный розыск

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичные полицейские разыскивают серийную мошенницу, объявленную в международный розыск, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП Нур-Султан.

Управлением криминальной полиции ДП города Нур-Султан за совершение тяжкого преступления – мошенничества в особо крупном размере разыскивается Сарсенова Мадина Мурзабековна, 1982 года рождения. Она объявлена в международный розыск.

При получении информации просим сообщить в Департамент полиции г.Нур-Султан (Бейбітшілік 19) либо по телефонам: 8(7172) 71-60-10, 71-60-22.