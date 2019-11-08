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Серийная мошенница из Нур-Султана объявлена в международный розыск
8 Ноября 2019 12:56
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичные полицейские разыскивают серийную мошенницу, объявленную в международный розыск, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП Нур-Султан.
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Управлением криминальной полиции ДП города Нур-Султан за совершение тяжкого преступления – мошенничества в особо крупном размере разыскивается Сарсенова Мадина Мурзабековна, 1982 года рождения. Она объявлена в международный розыск.
При получении информации просим сообщить в Департамент полиции г.Нур-Султан (Бейбітшілік 19) либо по телефонам: 8(7172) 71-60-10, 71-60-22.
Ключевые слова: Нур-Султан, МВД РК,
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