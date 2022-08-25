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Серийная аферистка задержана в Караганде
25 Августа 2022 13:40

Серийная аферистка задержана в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции задержали подозреваемую – 45-летнюю женщину, которая подозревается в мошенничестве. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В Ново-Майкудукский отдел полиции управления полиции г. Караганда 7 августа поступило заявление 35-летней жительницы. Она просила привлечь к уголовной ответственности некую даму за мошеннические действия. Последняя, пообещав оформить кредит, получила доступ к данным заявительницы. Причем полученную информацию использовала в собственных целях: был оформлен кредит на потерпевшую, а деньги в сумме 432 тыс. тенге оказались у аферистки. Кроме того, в этот же день в данный отдел полиции обратился 53-летний мужчина. Выяснилось, что он стал жертвой мошеннических действий той же самой злоумышленницы. Последняя «помогла» ему оформить льготную субсидию. В конечном счете денежными средствами в размере 900 тыс. тенге распорядилась мошенница.

Полицейские задержали аферистку, она дала признательные показания, пояснив, что средства, полученные путем обмана, использовала в своих целях. В полиции возбудили уголовное дело по статье 190 УК РК «Мошенничество». В ходе досудебного расследования полицейские установили причастность женщины еще к шести аналогичным преступлениям. В настоящее время устанавливается сумма ущерба, который подозреваемая нанесла потерпевшим.


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