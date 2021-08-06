Серийная аферистка задержана в Экибастузе

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Экибастузе наказана серийная аферистка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В полицию города Экибастуза поступило несколько заявлений по фактам мошенничества неизвестной женщиной. Схемы совершения у всех были схожи, поэтому при изучении материалов пришли к выводу, что это один и тот же злоумышленник. Вскоре полицейскими была задержана 31-летняя жительница.

«Следствием была доказана ее причастность к совершению 12 аналогичных преступлений. По фактам мошенничества следственным подразделением было проведено расследование, по окончанию которого дело направлено в суд. Судом за содеянное жительница Экибастуза приговорена к четырем годам ограничения свободы», – рассказал заместитель начальника департамента полиции Павлодарской области Рашад Утеуов.

Установлено, что женщина создала аккаунт в одной из социальных сетей, выставив в профиле чужое фото девушки. Позже познакомилась с 27-летним мужчиной. В разговорах по телефону и переписке предприимчивая горожанка выставляла себя обеспеченной девушкой, у которой есть свой бизнес. В один из дней «бизнес-леди» сообщила ему, что у нее возникли проблемы, поэтому она попросила у своего нового знакомого деньги в долг, которые обещала вернуть в скором времени.

На встречу с мужчиной она, отправила своего «бухгалтера», но на самом деле пошла сама. Мужчина передал денежные средства в размере 1 млн 300 тысяч тенге, якобы, необходимые на развитие бизнеса. Только через месяц мужчина понял, что попал на удочку мошенницы и обратился в полицию.

С начала года на территории Павлодарской области зарегистрировано 899 фактов мошенничества, 582 из которых совершены путем информационных технологий.