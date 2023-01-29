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Серия мощных взрывов произошла на объектах военной инфраструктуры в Иране

29 Января 2023, 08:13
Серия мощных взрывов произошла на объектах военной инфраструктуры в Иране

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В городе Шахид-Салими в провинции Восточный Азербайджан загорелся крупный завод по производству моторных масел. Атаке беспилотников подверглись также военный склад в центральной провинции Исфахан и центр по производству боеприпасов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство BBC News.

Сообщается также о взрыве на авиабазе в городе Дизфуль на западе Ирана, взрывах и пожарах в городах Хамадан (запад страны) и Решт (север).

Звуки взрывов слышны и в Тегеране, по словам местных жителей, атакованы правительственные здания. Очевидцы сообщают, что в небо над иранской столицей подняты самолеты. В министерстве обороны Ирана подтвердили атаку БПЛА на один из центров производства боеприпасов.

«Вечером 28 января около 23:30 проведена неудачная атака с использованием беспилотников на один из центров минобороны, - говорится в заявлении ведомства. - Один из них был сбит комплексом ПВО, а два других попали в оборонительные ловушки и взорвались».

На данный момент информации о жертвах и пострадавших нет.

Фото: iranintl.com


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