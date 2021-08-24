Серия международных круглых столов пройдет в преддверии XIX Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий
Целью мероприятий является обмен экспертными мнениями по вопросам межконфессионального развития, продвижение на международном уровне инициатив Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Н. Назарбаева по сохранению и обеспечению межрелигиозного согласия, а также популяризация концептуальных идей, обозначенных в ходе Съездов лидеров мировых и традиционных религий на глобальном уровне.
Всего планируется проведение в августе-декабре текущего года 13 круглых столов (Армения, Венгрия, Германия, Индия, Иран, Канада, Кыргызстан, Малайзия, Пакистан, Саудовская Аравия, Турция, Чехия и Швейцария), в работе которых ожидается участие членов Секретариата и Съезда, местных религиозных лидеров, ведущих экспертов, политических и общественных деятелей, а также прогрессивных спикеров из числа мировых авторитетнейших научно-исследовательских институтов, аналитических «мозговых» центров (think tanks), высших учебных заведений, международных организаций и представителей ведущих мировых СМИ.
В преддверии XIX заседания Секретариата Съезда планируется проведение 5 круглых столов в Мумбаи, Исламабаде, Женеве, Праге, Эр-Рияде.
Организация данных мероприятий позволит привлечь внимание мировой общественности, научно-исследовательских кругов, крупнейших мировых и региональных средств массовой информации к вопросам развития принципов духовной дипломатии, эффективно применяемых в решении международных вопросов, казахстанскому опыту межконфессионального диалога, а также способствует концептуальному продвижению положительного имиджа Республики Казахстан на мировой арене.
Напомним, что 5 октября текущего года будет проведено заседание Рабочей группы Секретариата Съезда под руководством Уполномоченного по продвижению целей и задач Съезда лидеров мировых и традиционных религий, Председателя Правления Центра Н. Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога Булата Сарсенбаева.
6 октября состоится XIX заседание Секретариата Съезда под председательством спикера Сената Парламента Республики Казахстан, руководителя Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий М. Ашимбаева.
Дополнительная информация по круглым столам будет размещена на сайте Центра Н. Назарбаева.