Серия международных круглых столов пройдет в преддверии XIX Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках 30-летия Независимости Республики Казахстан, масштабной работы по широкому информационному освещению предстоящего XIX заседания Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий, Центр Н. Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога совместно с Министерством информации и общественного развития РК, Министерством иностранных дел РК и дипломатическими представительствами Казахстана за рубежом запускает серию круглых столов на тему «Межконфессиональный диалог во имя мира и гармонии». Об этом передает МИА «Казинформ».

Целью мероприятий является обмен экспертными мнениями по вопросам межконфессионального развития, продвижение на международном уровне инициатив Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Н. Назарбаева по сохранению и обеспечению межрелигиозного согласия, а также популяризация концептуальных идей, обозначенных в ходе Съездов лидеров мировых и традиционных религий на глобальном уровне.

Всего планируется проведение в августе-декабре текущего года 13 круглых столов (Армения, Венгрия, Германия, Индия, Иран, Канада, Кыргызстан, Малайзия, Пакистан, Саудовская Аравия, Турция, Чехия и Швейцария), в работе которых ожидается участие членов Секретариата и Съезда, местных религиозных лидеров, ведущих экспертов, политических и общественных деятелей, а также прогрессивных спикеров из числа мировых авторитетнейших научно-исследовательских институтов, аналитических «мозговых» центров (think tanks), высших учебных заведений, международных организаций и представителей ведущих мировых СМИ.

В преддверии XIX заседания Секретариата Съезда планируется проведение 5 круглых столов в Мумбаи, Исламабаде, Женеве, Праге, Эр-Рияде.

Организация данных мероприятий позволит привлечь внимание мировой общественности, научно-исследовательских кругов, крупнейших мировых и региональных средств массовой информации к вопросам развития принципов духовной дипломатии, эффективно применяемых в решении международных вопросов, казахстанскому опыту межконфессионального диалога, а также способствует концептуальному продвижению положительного имиджа Республики Казахстан на мировой арене.

Напомним, что 5 октября текущего года будет проведено заседание Рабочей группы Секретариата Съезда под руководством Уполномоченного по продвижению целей и задач Съезда лидеров мировых и традиционных религий, Председателя Правления Центра Н. Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога Булата Сарсенбаева.

6 октября состоится XIX заседание Секретариата Съезда под председательством спикера Сената Парламента Республики Казахстан, руководителя Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий М. Ашимбаева.

Дополнительная информация по круглым столам будет размещена на сайте Центра Н. Назарбаева.