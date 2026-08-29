Серый импорт и старые авто: что мешает обновлению автопарка Казахстана

Казахстанский авторынок в последние годы демонстрирует рост продаж новых автомобилей, однако одновременно сталкивается с проблемами «серого» импорта и значительной долей старой техники. О том, почему автомобили с сомнительной историей продолжают попадать на рынок и что необходимо для его обновления, эксперты рассказали в подкасте BIZDIÑ ORTA, передает корреспондент агентства Kazinform.

Лазейки, которые существуют, должны быть закрыты

Одним из ключевых вопросов остается контроль за авто, которые ввозятся в Казахстан. По словам президента Ассоциации автомобильных экспертов Ербола Сейпилова, важная роль в этом процессе принадлежит испытательным лабораториям.

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— Большая ответственность лежит именно на субъектах аккредитации, то есть испытательных лабораториях, которые, в первую очередь, проверяют конструкцию транспортных средств, проводят экспертизу, проверяют VIN-номер и проводят идентификацию — перебит он или нет. Это основные базовые функции, которые должен выполнять специалист в лаборатории, помимо проверки экологического класса и других элементов. Это будет при ввозе, — отметил эксперт.

Генеральный директор агентства анализа авторынка Артур Мискарян считает, что существующие механизмы контроля необходимо сделать более эффективными.

— Те лазейки, которые существуют, должны быть закрыты на самом-то деле. И все. И, по сути, тех норм, которые сегодня есть, может быть достаточно при условии, что они будут исправно работать, — сказал он.

«Серый» импорт остается проблемой

По данным Артура Мискаряна, около 30% рынка новых автомобилей приходится на импортные машины. При этом, по его словам, объемы «серого» импорта в последние годы не сокращаются.

Проблема, по его словам, заключается не только в самом способе ввоза автомобиля, но и в возможных последствиях для его владельца.

— Автомобиль, например, спустя какое-то время может быть завезен в Казахстан, пройти таможенную очистку, регистрационные процедуры, водитель, его владелец может его эксплуатировать, но потом, спустя какое-то время, в той стране, откуда был привезен этот подержанный автомобиль, он вдруг объявляется в розыск. Или вдруг оказывается, что он там в залоге, например, или в лизинге. И здесь возникают сложности, — рассказал Мискарян.

Е

рбол Сейпилов также отметил случаи, когда владельцы автомобилей, приобретенных в рамках «серого» импорта, сталкиваются с дополнительными проблемами уже после покупки.

— Потому что к ним приходит посттаможенная проверка, когда специальный департамент ДГД говорит: ты не доплатил за автомобиль, пожалуйста, заплати, — объяснил он.

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По его словам, существуют и более серьезные случаи, связанные с автомобилями, находящимися в розыске за рубежом.

— Бывают кейсы, когда покупают автомобиль из Дубая. В Дубае не работает Интерпол, а когда автомобиль приезжает в Казахстан, здесь Интерпол есть. Сразу идет сигнал уже с границы. Интерпол регистрирует его, через МВД эти автомобили находят и изымают, — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что принимаемые меры направлены, прежде всего, на повышение безопасности и прозрачности для граждан.

— Вот таких случаев очень много, поэтому в первую очередь эти меры направлены именно на обеспечение безопасности, прозрачности для наших же граждан, — добавил Сейпилов.

В Казахстане 40% автопарка старше 20 лет

При этом проблема обновления автомобильного рынка связана не только с импортом, но и с возрастом уже эксплуатируемых машин.

— Автопарк Казахстана — если только легковые автомобили брать — это сейчас почти 5,2 млн. И мы знаем, что примерно 40% этого автопарка — техника старше 20 лет, — сказал Мискарян.

По его словам, для обновления автопарка предстоит проделать большую работу как производителям и дилерам, так и самим потребителям и участникам рынка автосервиса.

Эксперт подчеркнул, что обновление автопарка происходит не только за счет продажи новых автомобилей.

— Страновой парк обновляется не только благодаря тому, что покупаются новые автомобили, но и благодаря тому, что старые автомобили выводятся из эксплуатации. Это неизбежный процесс, потому что автомобиль — это техническое изделие, — отметил он.

При этом продажи новых автомобилей в Казахстане продолжают расти. В прошлом году было реализовано около 237 тыс. новых машин, а показатель в 250 тыс. автомобилей в год, по оценке Мискаряна, может быть достигнут в ближайшие два-три года.

— На более дальнем горизонте мы с высокой вероятностью придём к показателю 300 тыс. автомобилей ежегодно, — прогнозирует эксперт.

Таким образом, рынок одновременно движется в двух направлениях: с одной стороны, растет производство и продажи новых автомобилей, в том числе локализованных в Казахстане, а с другой — сохраняются проблемы с «серым» импортом и значительная доля старого автопарка.

По словам Мискаряна, по состоянию на конец июля в Казахстане было реализовано 127 тыс. новых автомобилей, из которых около 110 тыс. — машины, локализованные в стране. Сегодня в разных регионах работают 11 предприятий, выпускающих различные виды техники.

— Почему более трети, более двух третей потребителей выбирают именно эту технику, которая локализована в Казахстане? Здесь, на самом деле, объяснение очень простое. Она, во-первых, экономически более привлекательна, — пояснил эксперт.

Ранее сообщалось, что казахстанцы стали чаще покупать новые авто.