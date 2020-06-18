Серикжан Сейтжанов: Мы уверены, что Елбасы скоро поправится и потрудится на благо страны
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Предприниматель из Шымкента Серикжан Сейтжанов пожелал скорейшего выздоровления Первому Президенту РК - Елбасы Нурсултану Назарбаеву, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Елбасы Нурсултан Назарбаев внес большой вклад в развитие и процветание нашей страны. Он много потрудился для того, чтобы Республика Казахстана была признана в мире, чтобы страна вошла в число развитых государств. Нас беспокоит, что опасная болезнь, распространившаяся в мире, не обошла и нашу страну, даже нашего Елбасы. Пусть Аллах поможет ему скорее выздороветь. Будем верить, что он быстро поправится и еще много поработает для процветания нашей страны. Мы желаем Елбасы скорее выздороветь. Всем коллективом желаем ему здоровья и благополучия. Пусть болезнь обходит нас стороной, во главе с Елбасы мы преодолеем и эту трудность», – сказал руководитель компании «Стандарт цемент» Серикжан Сейтжанов.
Напомним, ранее сообщалось о том, что последний тест Елбасы на коронавирусную инфекцию показал положительный результат.
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