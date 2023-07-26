Серикжан Мужиков вошёл в ТОП-100 бомбардиров Премьер-лиги

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Мяч, забитый полузащитником «Тобола» Серикжаном Мужиковым в ворота «Окжетпеса» (2:0), стал для него 37-м в Премьер-лиге Казахстана, сообщаетпередает МИА «Казинформ» со ссылкой на KazFootball.kz.



Именно 37 голов на сегодняшний день позволяют войти в сотню лучших бомбардиров казахстанской Премьер-лиги. Свои голы Серикжан Мужиков забивал в составах четырех клубов: «Жетысу» – 12 мячей в 130 матчах, «Астаны» – 16 мячей в 121 матче и «Тобола» – 9 мячей в 63 матчах. Также выступал за «Кайсар» (17 матчей).

Всего в Премьер-лиге сыграл 331 матч, забил 37 мячей.

Ближайшие кандидаты в ТОП-100 бомбардиров КПЛ:

1. Еркебулан Тунгышбаев – 34 мяча;

2. Джуниор Кабананга – 31;

3. Педро Эуженио – 30;

4. Бауыржан Турысбек – 30;

5. Артур Шушеначев – 29.