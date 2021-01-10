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Серикжан Байбосынов: Я сделал свой выбор

Автор:  
Агата Мухамеджанова
10 Января 2021, 14:45
Серикжан Байбосынов: Я сделал свой выбор

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Одним из первых на выборах в Караганде проголосовал директор филиала Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан Серикжан Байбосынов. Он призвал земляков выполнить свой гражданский долг, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На избирательном участке №37, расположенном по улице Муканова, д. 3, проголосовало большое количество избирателей. В их числе директор филиала Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан Серикжан Байбосынов, который выполнил свой гражданский долг.

«Я воспользовался своим правом голоса и сделали свой выбор. Граждане, которые по разным причинам не смогли попасть на свою избирательную территорию, пользуются правом голоса, предварительно написав об этом заявление. В связи с пандемией, также строго соблюдаются санитарные требования. Большое количество граждан, которые приходят на избирательный участок, говорит о повышении политической активности и культуры», - отметил Серикжан Байбосынов.


Карагандинская область   Выборы-2021  
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