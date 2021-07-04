Серикжан Байбосынов: Прямые выборы акимов – важный шаг к укреплению демократии
«Выбирая акима, сельчане смогут участвовать в госуправлении. О чём и говорит концепция «слышащего государства». Акимы уже напрямую будут подотчётны народу и не станут ссылаться на чужие программы. Когда начнётся агитационная работа, они должны представить конкретные программы или проекты с учётом потребностей своего населённого пункта. Люди должны понимать, что от их гражданской активности и выбора будет зависеть развитие родного села. Я уверен, что сельчане примут активное участие в выборах, ведь каждый из них искренне переживает за свою малую родину», – сказал Серикжан Байбосынов.
Спикер отмечает, что большая ответственность возлагается и на территориальные, участковые избирательные комиссии, местные акиматы. Многое будет зависеть от того, насколько качественно они проведут подготовительную и информационно-разъяснительную работу.
«Кандидатами могут стать не только представители политических партий, но и самовыдвиженцы. Самое главное – в бюллетенях будет пункт «Против всех». Это ещё одно из требований демократического общества», – добавил Серикжан Байбосынов.
Напомним, в Карагандинской области на первых прямых выборах планируется избрать 75 сельских акимов. Выборы пройдут в 149 населённых пунктах, где проживает более 134 тыс. человек, из которых избирателей – свыше 81 тыс. В проведении выборов будут задействованы 164 избирательные комиссии – 15 территориальных и 149 участковых.