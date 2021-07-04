Серикжан Байбосынов: Прямые выборы акимов – важный шаг к укреплению демократии

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Выборы акимов сельских округов, сёл и посёлков в Карагандинской области назначены на 25 июля. Это важный шаг к укреплению демократии, от которого будет зависеть благосостояние каждого жителя села, считает директор Карагандинского областного филиала Академии государственного управления при Президенте РК Серикжан Байбосынов. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Выбирая акима, сельчане смогут участвовать в госуправлении. О чём и говорит концепция «слышащего государства». Акимы уже напрямую будут подотчётны народу и не станут ссылаться на чужие программы. Когда начнётся агитационная работа, они должны представить конкретные программы или проекты с учётом потребностей своего населённого пункта. Люди должны понимать, что от их гражданской активности и выбора будет зависеть развитие родного села. Я уверен, что сельчане примут активное участие в выборах, ведь каждый из них искренне переживает за свою малую родину», – сказал Серикжан Байбосынов.

Спикер отмечает, что большая ответственность возлагается и на территориальные, участковые избирательные комиссии, местные акиматы. Многое будет зависеть от того, насколько качественно они проведут подготовительную и информационно-разъяснительную работу.

«Кандидатами могут стать не только представители политических партий, но и самовыдвиженцы. Самое главное – в бюллетенях будет пункт «Против всех». Это ещё одно из требований демократического общества», – добавил Серикжан Байбосынов.

Напомним, в Карагандинской области на первых прямых выборах планируется избрать 75 сельских акимов. Выборы пройдут в 149 населённых пунктах, где проживает более 134 тыс. человек, из которых избирателей – свыше 81 тыс. В проведении выборов будут задействованы 164 избирательные комиссии – 15 территориальных и 149 участковых.