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Сериккали Брекешев: Взимание утильсбора на кабельно-проводниковую продукцию перенесено до января 2023 года

28 Января 2022 12:51
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Сериккали Брекешев: Взимание утильсбора на кабельно-проводниковую продукцию перенесено до января 2023 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В настоящее время Министерствами экологии, геологии и природных ресурсов и индустрии и инфраструктурного развития РК проводится работа по переносу сроков взимания утильсбора на кабельно-проводниковую продукцию до 1 января 2023 года. Об этом сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

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Во исполнение поручения Главы государства К. Токаева о том, что утилизационным сбором должна заниматься государственная организация, принято соответствующее постановление Правительства. Данным постановлением определено, что стопроцентная доля участия в уставном капитале ТОО «Оператор РОП» принята в государственную собственность. Как проинформировал министр, новым оператором расширенных обязательств производителей (импортеров) определено АО «Жасыл Даму» со 100% участием государства. В уставном капитале других собственников АО нет.

Для пересмотра ставок утилизационного сбора создана Межведомственная рабочая группа, в которую вошли также представители общественности, бизнеса и заинтересованных государственных органов.

«27 января обсуждены вопросы пересмотра ставок (коэффициентов) утилизационного сбора на кабельно-проводниковую продукцию. Члены рабочей группы были информированы, что в настоящее время министерствами экологии, геологии и природных ресурсов и индустрии и инфраструктурного развития РК проводится работа по переносу сроков взимания утильсбора на кабельно-проводниковую продукцию до 1 января 2023 года», — сообщил С. Брекешев.

Данное решение принято в ходе обсуждения с импортерами и производителями кабельно-проводниковой продукции. Заключением НПП «Атамекен» предложены поправки в Правила стимулирования и в методику расчета утилизационного платежа.

Минэкологией разработан соответствующий проект приказа, который находится на согласовании в государственных органах.




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#Общество   #Минэкологии   #Утильсбор  
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