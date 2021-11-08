Сериккали Брекешев призвал Офис программ ОБСЕ активно участвовать в исследовании реки Жайык

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев призвал Офис программ ОБСЕ активно участвовать в исследовании экологических вопросов реки Жайык, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минэкологии.

«Сегодня провел встречу с главой Офиса программ ОБСЕ Доктором Фолькером Фробартом» - об этом написал в Twitter министр С. Брекешев.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества в области управления водными ресурсами, развития экотуризма и борьбы с браконьерством. Министр поблагодарил Офис программ ОБСЕ за оказанную поддержку в разработке Единого экологического портала и отметил, что Портал позволит упростить процесс широкого информирования общественности об окружающей среде.

Также стороны обменялись планами сотрудничества на предстоящий год в части совместной разработки Водного кодекса, Концепции и стандартов развития экотуризма в национальных парках.

«Мы готовы и открыты к сотрудничеству по всем вышеуказанным вопросам. До конца текущего года подготовим предложения по вопросам развития экотуризма и управления водными ресурсами», - сказал Сериккали Брекешев.

Также министр призвал Офис программ ОБСЕ активно участвовать в исследовании экологических вопросов реки Жайык (Урал) в контакте с российскими партнерами в рамках программы сотрудничества по восстановлению экосистемы реки.

В свою очередь, глава Офиса программ ОБСЕ Доктор Фолькер Фробарт отметил значимость совместных усилий в сотрудничестве по развитию вышеуказанных направлений и динамики стабильного укрепления и поиска новых возможностей взаимодействия.

Напомним, ранее заместитель Премьер-министра РК Роман Скляр озвучил результаты обследования бассейна реки Жайык и ответил на депутатский запрос касательно ситуации с водными ресурсами в западных регионах республики.



