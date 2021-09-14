НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев принес присягу на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, Сериккали Брекешев назначен на должность министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан, на этом посту он сменил Магзума Мирзагалиева.

C. Брекешев родился 14 октября 1972 года. В 1995 году окончил Атырауский политехнический институт, по специальности «разработка нефтяных и газовых месторождений».

Трудовой стаж: в 1995-1997 годы – экономист, заместитель генерального директора СП «Казахстанско-Российский торговый дом».

В 1997 году – инспектор оперативного отдела Налогового отдела по Актау.

В 1997-1998 годы – инженер отдела транспорта спецтехники и запасных частей, инженер 8-го разряда отдела труб и металлоизделий филиала управления по материально-техническому обеспечению и реализации продукции «Мунайгермес» АО «Мангистаумунайгаз».

В 1998-2006 годы – инженер по эксплуатации, мастер по добыче нефти на месторождении, менеджер промысла ЗАО «Каракудукмунай».

В 2007-2014 годы занимал руководящие должности в министерствах энергетики и минеральных ресурсов, нефти и газа.

В 2015-2020 годы работал в структуре АО «КазТрансГаз», был директором департамента технической политики, управляющим директором по управлению ГТС, управляющим директором по технической политике, директором производственно-технического департамента, заместителем генерального директора по технической политике.