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    09:13, 14 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Сериккали Брекешев принес присягу на заседании Правительства

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев принес присягу на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Напомним, Сериккали Брекешев назначен на должность министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан, на этом посту он сменил Магзума Мирзагалиева.

    C. Брекешев родился 14 октября 1972 года. В 1995 году окончил Атырауский политехнический институт, по специальности «разработка нефтяных и газовых месторождений».

    Трудовой стаж: в 1995-1997 годы – экономист, заместитель генерального директора СП «Казахстанско-Российский торговый дом».

    В 1997 году – инспектор оперативного отдела Налогового отдела по Актау.

    В 1997-1998 годы – инженер отдела транспорта спецтехники и запасных частей, инженер 8-го разряда отдела труб и металлоизделий филиала управления по материально-техническому обеспечению и реализации продукции «Мунайгермес» АО «Мангистаумунайгаз».

    В 1998-2006 годы – инженер по эксплуатации, мастер по добыче нефти на месторождении, менеджер промысла ЗАО «Каракудукмунай».

    В 2007-2014 годы занимал руководящие должности в министерствах энергетики и минеральных ресурсов, нефти и газа.

    В 2015-2020 годы работал в структуре АО «КазТрансГаз», был директором департамента технической политики, управляющим директором по управлению ГТС, управляющим директором по технической политике, директором производственно-технического департамента, заместителем генерального директора по технической политике.

    Теги:
    Правительство Правительство РК Назначения Экология
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