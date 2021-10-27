РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:26, 27 Октябрь 2021 | GMT +6

    Сериккали Брекешев: Необходимо реформировать отраслевые политики

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Необходимость реформирования отраслевых политик отметил министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Для обеспечения заявленных показателей и цели по достижению углеродной нейтральности нам необходимо реформировать отраслевые политики», - сказал Сериккали Брекешев.

    Министр добавил, что сектор промышленности должен учитывать необходимость реализации мер по повышению энергоэффективности и энергосбережению для достижения индикаторов, разработанных в Доктрине достижения углеродной нейтральности.

    «Необходимо усилить политику замещения первичных ресурсов вторичными, что способно привести к значительному снижению энергоемкости ВВП.Предстоит разработать меры поддержки для развития соответствующей инфраструктуры «зеленого» транспорта. Необходимо снижать теплопотери более чем на треть в существующем жилом фонде путем термомодернизации, новые здания должны соответствовать высокому классу энергоэффективности, с обязательным использованием ВИЭ», - резюмировал Сериккали Брекешев.


    Теги:
    Экология Минэкологии
    Сейчас читают
    Сегодня, 17:24
    Не умею говорить «нет» - рекомендации психолога
    Сегодня, 16:48
    Более 100 тысяч доз вакцины против гриппа закупили в Акмолинской области
    Сегодня, 16:16
    Команда Казахстана по водному поло заняла третье место в женских соревнованиях на Азиаде
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!