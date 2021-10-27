Сериккали Брекешев: Необходимо реформировать отраслевые политики

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Необходимость реформирования отраслевых политик отметил министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для обеспечения заявленных показателей и цели по достижению углеродной нейтральности нам необходимо реформировать отраслевые политики», - сказал Сериккали Брекешев.

Министр добавил, что сектор промышленности должен учитывать необходимость реализации мер по повышению энергоэффективности и энергосбережению для достижения индикаторов, разработанных в Доктрине достижения углеродной нейтральности.

«Необходимо усилить политику замещения первичных ресурсов вторичными, что способно привести к значительному снижению энергоемкости ВВП.Предстоит разработать меры поддержки для развития соответствующей инфраструктуры «зеленого» транспорта. Необходимо снижать теплопотери более чем на треть в существующем жилом фонде путем термомодернизации, новые здания должны соответствовать высокому классу энергоэффективности, с обязательным использованием ВИЭ», - резюмировал Сериккали Брекешев.