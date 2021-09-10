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Сериккали Брекешев назначен на должность министра экологии, геологии и природных ресурсов РК

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
10 Сентября 2021, 12:30
Сериккали Брекешев назначен на должность министра экологии, геологии и природных ресурсов РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сериккали Брекешев назначен на должность министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Назначить Брекешева Сериккали Амангалиевича Министром экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

Президент

Республики Казахстан К.Токаев

Нур-Султан, Акорда, 10 сентября 2021 года

Сериккали Брекешев родился 14 октября 1972 года. В 1995 году окончил Атырауский политехнический институт, по специальности «разработка нефтяных и газовых месторождений».

В 1995-1997 гг. – экономист, заместитель генерального директора СП «Казахстанско-Российский торговый дом».

В 1997 г. – инспектор оперативного отдела Налогового отдела по Актау.

В 1997-1998 гг. – инженер отдела транспорта спецтехники и запасных частей, инженер 8-го разряда отдела труб и металлоизделий филиала управления по материально-техническому обеспечению и реализации продукции «Мунайгермес» АО «Мангистаумунайгаз».

В 1998-2006 гг. – инженер по эксплуатации, мастер по добыче нефти на месторождении, менеджер промысла ЗАО «Каракудукмунай».

В 2007-2014 гг. – занимал руководящие должности в министерствах энергетики и минеральных ресурсов, нефти и газа.

В 2015-2020 гг. – работал в структуре АО «КазТрансГаз», был директором департамента технической политики, управляющим директором по управлению ГТС, управляющим директором по технической политике, директором производственно-технического департамента, заместителем генерального директора по технической политике.

С 5 марта 2020 г. – вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК.

Напомним, ранее пост министра экологии, геологии и природных ресурсов занимал Магзум Мирзагалиев. Он был назначен министром энергетики Казахстана.


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