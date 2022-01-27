Серикбай Трумов возглавил комитет по финансам и бюджету Сената Парламента РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председателем комитета по финансам и бюджету Сената Парламента РК избран Серикбай Трумов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На пленарном заседании палаты на должность председателя комитета по финансам и бюджету была выдвинута кандидатура депутата Серикбая Трумова. Было отмечено, что он начинал свою трудовую деятельность в Мангистауской области - руководителем предприятия, потом был секретарём областного акимата, занимал ответственные должности, в сентябре 2021 года Указом Главы государства назначен депутатом Сената Парламента РК.

Решение было принято открытым голосованием

Ранее сенатор Ольга Перепечина была освобождена от должности председателя комитета по финансам и бюджету Сената Парламента РК в связи с избранием заместителем председателя Сената Парламента РК.