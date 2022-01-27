Серикбай Трумов возглавил комитет по финансам и бюджету Сената Парламента РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председателем комитета по финансам и бюджету Сената Парламента РК избран Серикбай Трумов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
На пленарном заседании палаты на должность председателя комитета по финансам и бюджету была выдвинута кандидатура депутата Серикбая Трумова. Было отмечено, что он начинал свою трудовую деятельность в Мангистауской области - руководителем предприятия, потом был секретарём областного акимата, занимал ответственные должности, в сентябре 2021 года Указом Главы государства назначен депутатом Сената Парламента РК.
Решение было принято открытым голосованием
Ранее сенатор Ольга Перепечина была освобождена от должности председателя комитета по финансам и бюджету Сената Парламента РК в связи с избранием заместителем председателя Сената Парламента РК.
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