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    18:33, 14 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Серикалий Мукатаев назначен вице-министром экологии, геологии и природных ресурсов РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства РК Мукатаев Серикалий Мухаметкаримович назначен на должность вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба Премьер-Министра РК, передает МИА «Казинформ».

    Серикалий Мукатаев родился в 1964 году в Алматинской области.

    Окончил Джамбулский гидромелиоративно-строительный институт.

    Трудовую деятельность начал в 1990 году мастером Саркандской передвижной механической колонны-55, где на различных должностях проработал до 1997 года.

    В 1997-2000 гг. работал в частной организации.

    В 2000-2003 гг. — главный специалист отдела культуры акимата Саркандского района.

    В 2003 году был главным специалистом отдела жилищно-коммунального хозяйства аппарата акима Саркандского района.

    В 2005-2010 гг. — начальник отдела транспорта и автомобильных дорог, общественного транспорта, жилищно-коммунального хозяйства и строительства аппарата акима Саркандского района.

    В 2010-2020 гг. занимал руководящие должности в Балкаш-Алакольской бассейновой инспекции по регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета по водным ресурсам МСХ РК, г. Алматы.

    С марта по апрель 2020 г. — заместитель председателя Комитета по водным ресурсам МЭГПР РК.

    С апреля по июль 2020 г. — заместитель директора филиала «БАК им. Д. Кунаева» РГП «Казводхоз» КВР МЭГПР РК.

    С июля 2020 года по настоящее время являлся директором филиала «БАК им. Д. Кунаева» РГП «Казводхоз» КВР МЭГПР РК.






    Фото: primeminister.kz

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