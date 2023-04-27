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Серика Кудебаева задержали в Турции и доставили в Казахстан

Автор:  
Анеля Касымова
27 Апреля 2023, 10:43
Серика Кудебаева задержали в Турции и доставили в Казахстан Фото: gov.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Экс-начальник департамента полиции Алматинской области Серик Кудебаев задержан и доставлен в Казахстан из Турции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Эту информацию подтвердил генеральный прокурор РК Берик Асылов в кулуарах ХХХІІ сессии Ассамблеи народа Казахстана с участием Президента Касым-Жомарта Токаева.

«Экс-начальник Департамента полиции Алматинской области Кудебаев С.М. задержан и водворен в изолятор временного содержания. Он обвинялся в превышении власти и должностных полномочий, совершении пыток во время событий, имевших место в январе 2022 года», - сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РК.

В период судебного разбирательства Кудебаев С.М., нарушив избранную в отношении него меру пресечения, скрылся от суда, в связи с чем был объявлен в межгосударственный розыск с мерой пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее сообщалось, что Серик Кудебаев покинул Казахстан и через аэропорт Манас улетел в Стамбул.

Напомним, 18 февраля прошлого года Серика Кудебаева освободили от занимаемой должности начальника департамента полиции Алматинской области и уволили из органов внутренних дел по собственному желанию. В мае того же года его признали подозреваемым по делу о январских событиях.

Генеральный прокурор РК Берик Асылов позже сообщил, что в самый пик беспорядков почти весь личный состав департаментов Комитета национальной безопасности Алматы, Алматинской и Кызылординской областей оставил свои здания.

В начале этого года подробное видео «Қаңтар оқиғасы: дерек пен дәйек» о январских событиях показали в Мажилисе. На кадрах видно, как занимавший в то время пост главы полиции Алматинской области Серик Кудебаев с коллегами покидает здание департамента полиции.


Алматинская область   Турция   МВД РК  
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