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Серика Кудебаева осудили на 10 лет

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
28 Апреля 2023, 16:53
Серика Кудебаева осудили на 10 лет Кадр из видео

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Экс-начальника департамента полиции Алматинской области Серика Кудебаева осудили на 10 лет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Он будет отбывать наказание в средне-безопасном учреждении уголовно-исполнительной системы.

Приговор озвучил председатель Талдыкорганского городского суда Абдилла Умбетай.

Напомним, сегодня состоялось судебное заседание. Серика Кудебаева доставила в зал суда спецохрана. Он выступил с последним словом в суде.

«Хочу сказать, что я не виновен, в свой народ не стрелял, никаких пыток не было. Потерпевшие отрицают. У меня все», - заявил в своем последнем выступлении в суде Серик Кудебаев.

Сын Серика Кудебаева Арман Мырзакулов заявил, что его отец приехал в страну добровольно.

В начале апреля стало известно, что Серик Кудебаев улетел через Кыргызстан в Турцию. Позже КНБ РК сообщили, что он пересек границу через горы.

27 апреля стало известно, что Серика Кудебаева доставили в Казахстан из Турции.

Вынесение приговора в отношении генерал-майора Кудебаева изначально ожидалось 10 марта, но судебное заседание было отложено из-за того, что он попал в больницу. Затем по этой же причине суд не состоялся 16 марта, далее оглашение приговора перенесли несколько раз.

В ходе судебных прений прокурор запросил для подсудимого 9 лет лишения свободы.

Напомним, 18 февраля прошлого года Серика Кудебаева освободили от занимаемой должности начальника департамента полиции Алматинской области и уволили из органов внутренних дел по собственному желанию. В мае того же года его признали подозреваемым по делу о январских событиях.

Генеральный прокурор РК Берик Асылов позже сообщил, что в самый пик беспорядков почти весь личный состав департаментов КНБ Алматы, Алматинской и Кызылординской областей оставил свои здания.

В начале этого года подробное видео «Қаңтар оқиғасы: дерек пен дәйек» о январских событиях показали в Мажилисе. На кадрах видно, как занимавший в то время пост главы полиции Алматинской области Серик Кудебаев с коллегами покидает здание департамента полиции.


Суды   ЧП-2022   Алматинская трагедия   Жетысуская область   Талдыкорган   Январские события  
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